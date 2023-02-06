انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت فوق الـ80 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولارا للبرميل الساعة 0022 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولارا للبرميل.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.

وعلى الرغم من هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الأحد أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وقال إنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها(أوبك+) إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى عام 2023.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر بالهند "إذا ارتفع الطلب بقوة وإذا تعافى الاقتصاد الصيني، فإنني أري أنه ستكون هناك ضرورة كي تنظر دول أوبك + في سياساتها (الإنتاج)".