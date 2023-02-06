انت الان تتابع خبر زلزال يهز سوريا.. مقتل واصابة قرابة 250 شخصاً كحصيلة أولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأنباء السورية إن 42 شخصا قتلوا وأصيب 200 آخرون في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.

وأشارت إلى أن مبنى مؤلفا من 8 طوابق بمدينة حماة انهار بفعل الزلزال، دون مزيد من التفاصيل حول وجود ضحايا من عدمه.



وفي وقت سابق، قال المركز الوطني السوري للزلازل إن 4 هزات بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة اسكندرون.