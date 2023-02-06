شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد للخدمات الرقمية وآثار التطبيقات الإلكترونية على مائدة لجان الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن "إنشاء مرصد الخدمات الرقمية الحكومية"، وتطرح على مائدتها طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول " الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية" .

فيما تستكمل لجنة الشباب والرياضة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة ، بشأن "تقليص أضرار التطبيقات على الإنترنت من خلال تعديل السياسات التشغيلية بها لعدم الإضرار بالمجتمع بصفة عامة وبالشباب والنشء بصفة خاصة "، من خلال لجنة مشتركة مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستعرض لجنة الثقافة والإعلام الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر والمقدمة من النائبة سها سعيد.