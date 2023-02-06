شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم رحلات لمعرض الكتاب والأهرامات وندوات إرشادية للمزارعين فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث واصلت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة جولاتها بالمحافظات، لوضع أسس وقواعد اختيار تشكيل هيئات مكاتب الأمانة في المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وجاءت جولة أمس السبت، بزيارة محافظات الإسكندرية ومطروح والفيوم، بمشاركة كلًا من السادة: رابح عسل، وعايدة محيي الدين، والنائب عامر الشوربجى، ووليد عبد القادر، والمهندس خالد الفقى، ومحمد العقارى، وعبد المنعم الجمل، ووليد سعد، وإبراهيم محمد، الأمناء المساعدين بالأمانة، كما شارك في الجولة السادة: خالد الجيزاوي وهالة حسن وتامر ممدوح وأحمد ممدوح، وخالد معروف، وضياء على قاسم، ومحمد محمود، ومنار سعيد، ومحمد ترك، وعبد الباقي عزوز، وصلاح إبراهيم، وإسراء نبيل، أعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وبحثت الإجتماعات إختيار، قيادات شعبية قادرة على التفكير والتواصل الشعبي من الفلاحين والعمال، والتأكيد على ضرورة وجود تمثيل لإتحاد عمال المحافظة، وضرورة ضم الإختيار أعضاء نقابية من الشركات والمصانع والهيئات، وأيضا التأكيد على وجود تمثيل للجمعيات الزراعية الداعمة للفلاح، كما تضمنت تلك اللقاءات، التأكد من قدرة الشخص على اتخاذ القرار السليم في مكانه ووفق معايير وأسس علمية، والمشاركة الفعالة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية للتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة الشباب بقسم النزهة، زيارة إلى الأهرامات وأبو الهول استكمالا لفاعليات "مبادرة تراث بلدنا"، حيث تم توفير باصات وتوفير وتذاكر مجانية لعدد 240 شخصًا.

كما نظمت أمانة الشباب بقسم مدينة نصر أول وثاني، زيارة إلي معرض القاهرة الدولي للكتاب في ضوء ضرورة القراءة والتثقيف.

كما أعلنت أمانة الشباب بقسم المطرية، بالتعاون مع أكاديمة مصر الخليج للكمبيوتر واللغات عن دورة مجانية لتعليم مبادئ الإكسيل يومي 3و4 فبراير 2023.

وفي محافظة الجيزة،

دفعت أمانة مركز البدرشين، بسيارة متنقلة لتوفير السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وزيوت وبعض أنواع اللحوم المجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة بقرية منشأة دهشور وسط إقبال كبير من أهالي القرية.

كما واصلت أمانة قسم الطالبية، تنفيذ حملة طرق الأبواب بتوزيع شنط المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا بمناطق الكوم الأخضر والكونيسة لتخفيف أعباء المعيشة عليهم وستتواصل الحملة فى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما وقعت أمانة قسم الحوامدية، بروتوكولًا مع معامل الحكمة للتحاليل الطبية لخدمة الأهالي من أعضاء الحزب بنسبة خصم 60% لحاملي بطاقات عضوية حزب مستقبل وطن وذويهم على كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المعامل، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

كما تمكنت أمانة مركز أبو النمرس، في إطلاق المنافذ السلعية لخدمة أهالي قرى المركز ببيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة دعمًا لمبادرات محاربة الغلاء، حيث شهدت قرى زاوية أبو مسلم وميت شماس وميت قادوس إقبالًا كبيرًا من الأهالي على منافذ الحزب.

كما واصلت أمانة قسم الجيزة، تنظيم زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعزيزًا لجهود زيادة الوعي الثقافي، وتفقد وفد أمانة الحزب أجنحة المعرض مع حضور حفل توقيع الكتاب الذي أصدره المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية، بعنوان "حكاوي سياسية" وكذلك المشاركة في حفل توقيع الكتاب الذي أصدره النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب بعنوان "المواجهة الجنائية".

وفي محافظة بني سويف،

كرمت أمانة مركز ناصر، المدارس الفائزة في تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة" للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائى والاعدادي والثانوي على مستوى إدارة ناصر التعليمية، بالإضافة إلى الموجهين والقيادات التعليمية في الإدارة على الجهد المبذول في إنجاح المسابقة، وشهد التكريم منح جوائز مالية وشهادات تقدير ودروع للمدارس الفائزة على مستوى إدارة ناصر التعليمية، لتشجيعهم على مواصل التفوق والمنافسة في تصفيات المحافظة التي تنطلق الاربعاء من الأسبوع الحالي، وشهدت الإحتفالية تكريم 62 طالب وطالبة يمثلون المدارس الفائزة على مستوى إدارة ناصر التعليمية وهي مدارس: مصطفى كامل الإبتدائية ببهبشين، مدرسة الحمام الإعدادية المشتركة، والحمام الثانوية المشتركة، بالإضافة إلى تكريم القيادات التعليمية بالإدارة والسادة الموجهين ومديري المدارس الفائزة.

كما عقدت أمانة شئون الزراعة والرى بمركز الفشن، ندوة موسعة بعنوان "يوم فى خدمة الفلاح"، وذلك بقاعة الملوك، وأكد المشاركون علي أن الزارعة هى صمام الأمان الأساسى للوطن، موجهين الشكر للرئيس السيسى على جهوده المضنية فى تحقيق نهضة زراعية شاملة، كما تحدث المشاركون عن أهمية النهوض بمحصول القمح، كما أشاد المزارعين بدور الحزب في تنظيم تلك الندوات ، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية، وعلى هامش الندوة وجه المزارعين التحية والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته بزيادة سعر أردب القمح من 800 جنيه إلى 1250 جنيه.

وفى محافظة الدقهلية

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مراكز المحافظة حيث شهدت منافسة عدد 4 مراكز اليوم للمراحل التعليمية "الإبتدائية والإعدادية" بمشاركة عدد 56 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مركز دكرنس، انتهت بفوز مدرسة نجير الإبتدائية.

2- في مركز منية النصر، انتهت بفوز مدرسة الشهيد عصام الحسينى الإعدادية.

وفي محافظة جنوب سيناء،

أطلقت أمانة طور سيناء، حملة موسعة لنظافة وتجميل الوحدة الحزبية بالطور الجديدة، بداية من الديوان العام وحتي قرية الجبيل، وشارك في الحملة أكثر من مائة شاب من الحزب وأعضاء الوحدة الحزبية، لتنفيذ المبادرة والقيام بتنظيف شاطئ مدينة طور سيناء بداء من الديوان العام، حيث تم رفع المخلفات في أكياس ونقلها عن طريق سيارات الوحدة المحلية للمدينة.

وفي محافظة الشرقية،

واصلت أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة، تنظيم لقاء الجماهيري للإستماع إلي المواطنين وتلبية مطالبهم والتفاعل معهم، وذلك بمقر الحزب بالمحافظة، وأكد المشاركون في اللقاء علي ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات الموسعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المواطنين على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لهم بمنتهى الموضوعية ، والترابط والتلاحم بين كوادر وأعضاء الحزب والنواب.

وفي محافظة البحر الأحمر،

واصلت أمانة مدينة مرسى علم، من توفير منافذ متنقلة لبيع الخضروات والفاكهة والألبان بمشتقاته بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وشهدت المنافذ المتنقلة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين علي المعروضات.

وفي محافظة القليوبية،

تمكنت أمانة مركز شبين القناطر، من توفير سيارة متنقلة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، للمواطنين في الوحدة الحزبية بالسلمانية، وشمل المنفذ "أرز، سكر، مكرونة، شاي، وجميع المواد الغذائية"، وشهد المنفذ إقبالاً كثيفا مع المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية مجانية في مجالي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، لطلاب الجامعات والخريجين من خلال بدء تنظيم سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكومبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق، والتدريب علي أيدي مدربين متخصصين والتدريب داخل قاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة وإمكانية الحصول علي شهادة معتمدة من التربية والتعليم ومركز الدراسات النوعية للغات والكمبيوتر.

كما تنظم أمانتا تنمية الموارد والعلاقات العامة بمركز الخارجة، ندوة توعوية عن "دور الشباب في التغيير المجتمعي"، مساء اليوم، بمركز شباب الخارجة.

وفي محافظة المنوفية،

واصلت أمانة مركز شبين الكوم، إقامة معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة في قرية مليج، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصري من مفروشات وأدوات منزلية للعرائس، وتم تقديم تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما واصلت أمانة مركز الشهداء، إقامة معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، في قرية عمروس، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصري من مفروشات وأدوات منزلية للعرائس؛ وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعرائس اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية، وشهد المعرض تواجد المواطنين بأعداد كبيرة من أهل القري والقري المجاورة، وقد نال المعرض إعجاب المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، ندوة تثقيفية حول أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وشهدت الندوة حضورا جماهيرًا كبيراً، وتناولت الندوة حول كيفية إقامة أي مشروع وطرق تنفيذه وآليات تسويقه.

وفي محافظة المنيا،

أقامت أمانة المرأة بمركز سمالوط، معرضاً تحت عنوان "المرأة المنتجة"، وذلك لعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويضم المعرض 17 عارضه من مختلف قري مركز ومدينة سمالوط.

كما أقامت أمانة مركز مطاي، قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 400 حالة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وفي محافظة مطروح،

أطلقت أمانة مركز العلمين، برنامج محو الأمية لتعليم الكبار، حيث شكلت لجنة من الأمانة لتنظيم اختبارات محو الأمية وتسليم شهادات النجاح في مقر الأمانة.

وفي محافظة كفر الشيخ،

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنفيذ الدورة التدريبية التثقيفية لأمانة المحافظة ، لإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية، وجاءت المحاضرة حول الإدارة العامة وكيف يصبح المدير ناجحا مستعينا بأمثلة للمدير الناجح والمدير المتسلط، شارحا كيفية النهوض بالعمل وكيفية تنظيم العمل، والنهوض به عن طريق الالتزام بالقرارات والقانون والعمل بروح الفريق الواحدـ، كما تحدث المحاضر حول إدارة الأزمات خاصة فى فترة الضغوط الاقتصادية وكيفية إدارة الصراع وإدارة الوقت.

وفي محافظة الغربية،

شاركت أمانة مركز بسيون، في إفتتاح مجمع العيادات الطبية الخاصة، في قرية قرانشو، للكشف بأسعار رمزية مخفضة لمساعدة المرضى وتخفيف العبء على المواطنين للتخصصات الأتية منها "باطنة، أطفال، انف وأذن، عظام، جلدية، نساء وتوليد، وكذلك معمل تحاليل طبية.

كما عقدت أمانة العمال والفلاحين بقسم طنطا، تعاقد بروتوكول تعاون طبى بالتعاون مع معامل رؤية لاب أمام مستشفي الجامعة بطنطا بنسبة خصم 40‎%‎‎ علي جميع التحاليل.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز طامية، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في الوحدة الحزبية بعزب الروضة، وشملت تخصصات مختلفة منها "الرمد- العظام- النساء- الأطفال- الباطنة- والجراحة العامة-جراحة التجميل- الجلدية- المعمل"، وقدمت القافلة الطبية خدماتها للأهالي، في عزب الروضة كما شارك فى القافلة الأطباء الاستشاريين والاخصائين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والمسالك البولية والمناظير والحميات والأطفال، والصدر والحساسية والدرن، والاسنان والتقويم.

كما نظمت أمانة مركز الفيوم، مبادرة دعم الشباب لرفع الوعي وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات، في الوحدة الحزبية بهوارة عدلان.

كما نظمت أمانة مركز إطسا، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنيين بمقر الأمانة، حيث تم الإستماع إلى شكاوي ومطالب المواطنيين لوضع حلول مناسبة لها،كما تم مناقشة المشكلات التي تعاني منها قرى المركز وتوابعها، وتم تلقي طلبات الأهالي من جميع قرى وتوابع المركز للعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.

وفي محافظة البحيرة،

أقامت أمانة مركز الدلنجات، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم البلدي الجاهزة، بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية، وشهد المعرض إقبال كبير من قبل المواطنين، يآتي هذا المعرض لتخفيف الأعباء، نظرا لظروف الغلاء ومحاربة جشع التجار، ويقدم المعرض السلع الغذائية بأسعار منخفضة لجميع السلع من خضروات ولحوم وآلبان ومواد غذائية وجميع مايلزم البيت المصرى.

كما نظمت أمانات "الشباب وتنمية الموارد بالمحافظة والعمل الجماهيري" بالمحافظة رحلة ثقافية بمعرض الكتاب وذلك، وبمشاركة 100 شاب وفتاه من شباب الحزب بنطاق المحافظة، وشملت الرحلة زيارة لمعرض الكتاب والتجول بداخله تابعه، زيارة لبعض معالم القاهرة "الحسين والمعالم التراثية بشوارع الازهر خان الخليلى والمُعز".

وفي محافظة أسيوط،

أطلقت أمانة الهيئات الاستشارية بمركز أبنوب، القافلة الطبية المجانية للكشف على العيون وتوزيع النظارات الطبية مجانا، واستهدفت القافلة في يومها الأول أهالى مركز أبنوب حيث تم الكشف الطبي على المتقدمين للقافلة وجارى عمل النظارات حسب المقاسات مع تقديم العلاج مجانا.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم اللبان، ورشة عمل حول تنمية المهارات اليدوية والمشغولات، بمقر الأمانة الكائن بأول شارع العناني بمنطقة السنوسي، بهدف تنمية مهارات وتطوير قدرات الشباب.

كما نظمت أمانة قسم الرمل أول، ندوة تحت عنوان "دور المجلس المحلي"، وكان ذلك بحضور أعضاء الحزب، كما نظمت مسابقة رسم لذوي الهمم، بهدف تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ، ندوة عن "التثقيف الرياضي"، وتضمنت الندوة حث الأطفال وأولياء الأمور لممارسة الرياضة، وكانت بمقر القسم، وتم التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، والحفاظ على اللياقة البدنية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.