شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب: استغرقنا 6 أشهر لتدريب المنضمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم" ضمن سلسلة مشروع صناعة الوعي السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة إن الوعي بشكل عام، والوعي السياسي بشكل خاص مهم للغاية.

وأضافت "عبدالإله"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه إذا كان الشخص لديه وعي سياسي فيستطيع أن يكون لديه وعي مجتمعي ووعي اقتصادي، ويتشكل وعيه بشكل واضح، وهذا ما تهتم به التنسيقية.

وأشارت إلى أنه مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية تم الإعلان عن مجموعة من المنضمين الجدد، واستغرق إعدادهم وتدريبهم 6 أشهر لكي يكونوا فاعلين في التنسيقية أو خارجها سواء في أحزابهم أو حياتهم العملية.

ولفتت أن مشروع الكتاب من أهم مشاريع التنسيقية، وجرى إطلاقه مؤخرا تزامنا مع الاستراتيجية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتقديم بعض المفاهم السياسية للشباب بشكل مبسط لتكوين وعي وإدراك.