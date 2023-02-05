شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على خسارة السيتي.. هل ضاع لقب الدوري على السماوي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تصريحات صحفية، عقب الخسارة التي حلت على كتيبة السماوي أمام توتنهام ضمن منافسات البريميرليج 2022/2023.

مانشستر سيتي يقع أمام توتنهام

وخسر مانشستر سيتي بهدف سجله هاري كين على ملعب توتنهام هوتسبير، لتستمر عقده التسجيل والفوز في ديار السيبرز.

تصريحات بيب جوارديولا بعد الخسارة من توتنهام

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" تصريحات بيب جوارديولا عقب الخسارة أمام توتنهام، والتي جاءت كالتالي..

وقال جوارديولا: "أنهم يدافعون بـ9 لاعبين بشكل رائع حقًا، نحن نلعب دائمًا بشكل جيد ضدهم ولكن لا يمكننا تحقيق الإنتصار أو التسجيل".

وأضاف المدرب الإسباني: "بعد الأخطاء التي وقعت قبل أسبوعين، فعلناها مرة أخرى".

وواصل: "‏عندما نفوز بـ 4 ألقاب في 5 سنوات، لا يمكنك الشكوى كثيرا، أو من الطريقة التي فعلنا بها ذلك".

واستكمل: "من الغريب أن لا نسجل هُنا، في مباراة سابقة اضعنا ركلة جزاء، وفرص أمامهم في ملعبهم، فمن الصعب توضيح ما يحصل".

وتابع: "قبل اسبوعين تمكنا من العودة من نتيجة أكثر صعوبة لكن هذه المرة كانت مختلفة".

واختتم حديثه قائلًا: "لن أقول إنه فريق هاري كين وإلا فإن بوتشتينو سيكون غاضبًا مني ولا أريد ذلك، نيابة عن مانشستر سيتي يمكنني أن اهنئ هاري كين على هذا الإنجاز الرائع، إنه لاعب استثنائي".