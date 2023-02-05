شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بوضع آلية محددة لضمان استمرارية التدريب المستمر للصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن"إتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم".

أشار النائب محمد الشيخ مقدم الاقتراح برغبة الى التطور الكبير والشامل في دراسة الصيدلة في مصر بعد تغيير نظام البكالوريوس إلي نظام "الفارم دي" وتغيير مدة الدراسة من خمسة إلي ست سنوات، ونظام التدريب في السنة الأخيرة في كافة المؤسسات مشيرا الى التطور الذي تم تطبيقه في الدول المجاورة ودول العالم من استخدام التخصص في الصيدلة للاستفادة الكبرى التي تعود علي المرضى بالتعاون من الأطباء كفريق عمل، فالطبيب يُشخص والصيدلى الإكلينيكي يتابع الحالة الصحية والفحوصات اللازمة للمريض ويتابع إعطاء الدواء ويرصد نتائجه حتى يصل إلى النتائج المثلى مما يقصر مدة إقامة المريض في المستشفى ويقلل تكلفة العلاج ويُخلي السرير لمريض آخر للعلاج.

وطالب الشيخ ، وزارة الصحة بتعميم الصيادلة الكلينيكال في مئات المستشفيات مما يعود بالنفع على اقتصادات العلاج وتقليل مدة الاقامة في المستشفيات وكذلك الاستفادة من الكوادر الصيدلانية في المستشفيات.

ومن جانبهم أوضح ممثلي الحكومة أنه تم إعداد دراسة منذ عام 2017 في التخصصات والمناهج التعليمية وسنوات الدراسة، مضيفا لدى وزارة الصحة والسكان عدة هيئات منها هيئة التأمين الصحي القديم، التأمين الصحي الشامل بمستشفيات الأمانة، وأن كل هيئة بها قطاع تدريب ورئيس منفصل، بينما لدينا بأكاديمية الأميرة فاطمة عدد من الصيادلة تم تدريبهم ويمكن تسجيلهم للدراسات العليا بالجامعات، وتم منح دورات تدريبية على تنمية المهارات الإدارية والمهارات القيادية، وتم تشكيل لجنة بتعليمات معالي وزير الصحة والسكان لتغيير مفهوم مسئولين الجودة ليسفر ذلك عن توفير عبء النفقات للدولة ونفقات الصيدلي والطبيب، واضاف يوجد لدى وزارة الصحة والسكان 200 مستشفى بها صيادلة بأقسام مختلفة ويوجد بعض السياسات المختلفة لكل مكان ويتم العمل على إيجاد حلول والوصول للتطبيق على أرض الواقع لتوزيعهم جغرافياً.

فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، العمل على إيجاد حلول لتوزيع الصيادلة جغرافياً، وتشجيع الصيادلة بالتسجيل في الدكتوراه والماجستير والحصول على الكورسات ودورات تدريبية لسد احتياج الأماكن الغير مشغولة بالصيادلة.

وأوصت اللجنة بتذليل وتسهيل إجراءات الموافقات للصيادلة للتسجيل بمختلف درجاتهم العلمية وذلك لتشجيع الصيادلة على التسجيل بمختلف الجامعات المصرية.

كما طالبت اللجنة وزارة الصحة والسكان بوضع آلية محددة لضمان استمرارية التدريب المستمر للصيادله سواء بربطها بالترقيات للحصول على الدورات التدريبية المعتمدة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف المجلس الصحى المصرى.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والسكان دكتور إيهاب كمال مستشارالوزير لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة ،والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والدكتور أحمد السيد خضر عضو المكتب الفني لمكتب مستشار شئون التعليم الطبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات.