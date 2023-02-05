شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية تطالب باستراتيجية للدواء.. و"صحة الشيوخ" توصى بحملات توعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعداد حملات توعية للمرضى، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه المواطنين نحو الاستخدام الرشيد للدواء.

جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الآمن والعادل للدواء، ومنع إهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين حيث استعرضت النائبة راجية الفقي الاقتراح برغبة مطالبة بسرعة الانتهاء من صياغة السياسة الوطنية للدواء وتحديد الاستراتيجيات والأدوات التي تحقق ترشيد استخدام الدواء والحد من الإهدار ووضع أنشطة الزامية لتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية مع مراعاة ان تكون متكاملة مع النظام الصحي الشامل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن وزارة الصحة والسكان ترى أن الاقتراح يأتي دعماً للخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه حيث تم تشكيل لجنة عليا للاستخدام الرشيد للدواء، وتم تفعيل خدمات الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية التي تحقق الاستخدام الرشيد للدواء، وتماشياً مع التحذيرات العالمية من مخاطر استخدام المضادات الحيوية تم إعداد الخطة القومية لمكافحة مضادات الميكروبات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيكون لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل دور كبير في ضبط نظام وصف وتداول الأدوية بطريقة مقننة، مع تعزيز الثقة في الأدوية المصنعة محلية، بالإضافة إلى توعية المرضى على كيفية الاستخدام والتخزين الأمثل للدواء، وتعزيز الإعلام والتثقيف في مجال الدواء، مع الدعوة إلى عقد ميثاق شرف بين شركات الأدوية يحدد أسس التعامل بين الأطباء والشركات المنتجة، والاتجاه نحو تحديد حجم العبوات الدوائية بما يتلائم مع الحالات المرضية.

ومن جانبه أوضح النائب الدكتور محيى حافظ عضو اللجنة، أن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية شاملة للدواء تشمل جميع النقاط التي أثارتها ، النائبة في الاقتراح المعروض على اللجنة وأن هذه الاستراتيجية معروضة حالياً أمام المستشار رئيس المجلس لمناقشتها بالجلسة العامة للمجلس.