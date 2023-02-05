شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، استمرار توافد المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا، والمقام بالقاهرة في الفترة من 5-7 فبراير الجاري.

وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الأفريقية، بمشاركة وفد من قيادات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ويشهد الاجتماع الذي يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الإفريقية كما يناقش الإجتماع آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة في ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع.

ويفتتح المؤتمر والمعرض رسمياً غدا الإثنين 6 فبراير، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلى المنظمات الدولية والإفريقية.

ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يقرب من 600 فرداً يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالي 40 شركة من إفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.