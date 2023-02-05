أوروبا تحظر الديزل الروسي على أوكرانيا

فرضت أوروبا حظرا على وقود الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة الأخرى، مما قلل الاعتماد على الطاقة في موسكو، وسعيًا إلى زيادة عرقلة أرباح الكرملين من الوقود الأحفوري كعقوبة على غزو أوكرانيا.

ويأتي الحظر مع حد أقصى للسعر اتفقت عليه الديمقراطيات المتحالفة في مجموعة السبع.

والهدف منه هو السماح للديزل الروسي بالاستمرار في التدفق إلى دول مثل الصين والهند وتجنب ارتفاع مفاجئ في الأسعار من شأنه أن يضر المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مع تقليل الأرباح التي تمول ميزانية موسكو والحرب.

مفتاح الاقتصاد

ويعد الديزل هو مفتاح الاقتصاد لأنه يستخدم لتشغيل السيارات والشاحنات التي تنقل البضائع والمعدات الزراعية وآلات المصانع.

وقد ارتفعت أسعار الديزل بسبب استعادة الطلب بعد وباء COVID-19 والقيود المفروضة على طاقة التكرير، مما ساهم في تضخم السلع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتخلق العقوبات الجديدة حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار، حيث يعثر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على إمدادات جديدة من الديزل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند، لتحل محل تلك القادمة من روسيا، التي وفرت في وقت ما %10 من إجمالي احتياجات أوروبا من الديزل. وهذه رحلات أطول من الموانئ الروسية، مما يزيد من الضغط على الناقلات المتاحة.

ويمكن أن ترتفع الأسعار أيضًا من خلال إحياء الطلب من الصين مع انتعاش الاقتصاد بعد نهاية القيود الصارمة المتعلقة بـ COVID-19.

خدمات التأمين

وسيتم فرض سقف السعر البالغ 100 دولار للبرميل للديزل ووقود الطائرات والبنزين من خلال منع خدمات التأمين والشحن من التعامل مع الديزل المسعّر فوق الحد المسموح به. نظرا لأن معظم هذه الشركات تقع في الدول الغربية.

ويأتي ذلك في أعقاب تحديد سقف قدره 60 دولارًا للبرميل للخام الروسي بدأ سريانه في ديسمبر ويفترض أن يعمل بالطريقة نفسها. ويمكن شد كل من أغطية الديزل والزيت لاحقًا.

وقال توماس أودونيل زميل عالمي في مركز ويلسون بواشنطن: «بمجرد أن نحدد هذه الحدود القصوى للأسعار، يمكننا أن نضغط على السعر الروسي ونحرمه، ونحرم (الرئيس فلاديمير) بوتين من أموال لحربه دون ارتفاع الأسعار الذي سيضر بالاقتصادات الغربية والاقتصادات النامية».

ولن يضر سقف سعر الديزل على الفور لأنه تم تحديده حول ما يتم تداوله من أجل الديزل الروسي.

عملاء جدد

وتتمثل المشكلة الرئيسية لروسيا الآن في العثور على عملاء جدد، وليس التهرب من سقف الأسعار. ومع ذلك، يهدف الحد الأقصى إلى منع المكاسب الروسية من أي ارتفاعات مفاجئة في أسعار المنتجات النفطية المكررة.

ويقول المحللون إنه قد يكون هناك ارتفاع في الأسعار في البداية حيث تقوم الأسواق بفرز التغييرات. لكنهم يقولون إن الحظر لا ينبغي أن يتسبب في ارتفاع الأسعار إذا كان السقف يعمل على النحو المنشود.

وكسبت روسيا أكثر من ملياري دولار من مبيعات الديزل إلى أوروبا في ديسمبر وحده حيث يبدو أن المستوردين قاموا بتخزين مشتريات إضافية قبل الحظر.

حظرت أوروبا بالفعل الفحم الروسي ومعظم النفط الخام، في حين أوقفت موسكو معظم شحنات الغاز الطبيعي.

هجوم صاروخي

أفصحت المعلومات عن أن 5 أشخاص أصيبوا في هجمات صاروخية روسية في وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن أربعة أشخاص أصيبوا عندما سقط صاروخ روسي من طراز إس -300 بالقرب من مبنى سكني، وأصيب آخر عندما أصاب صاروخ مبنى للتعليم العالي. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المبنى الذي أصيب هو الأكاديمية الوطنية للاقتصاد الحضري، على بعد حوالي 700 متر من الساحة المركزية بالمدينة.

في غضون ذلك، استمر القتال العنيف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا بشكل غير قانوني العام الماضي، على الرغم من أن قواتها لا تسيطر بشكل كامل على المنطقة. وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو إن خمسة مدنيين أصيبوا في هجمات صاروخية ليلا في مدينة دروزكيفكا، كما تعرضت بلدة أفدييفكا وضواحيها لإطلاق نار.

وفي ميناء أوديسا على البحر الأسود، عمل العمال على توصيل المولدات المؤقتة التي تم شحنها في محاولة لإعادة الكهرباء. وغرقت المدينة والمنطقة المحيطة بها في الظلام خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد فشل الشبكة على نطاق واسع.

وقال أوكرنرجو، مشغل الشبكة إن الفشل شمل المعدات «التي تم إصلاحها بشكل متكرر» بعد الضربات الروسية الوحشية على شبكة الطاقة الأوكرانية، وأن السكان يجب أن يستعدوا لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وبين رئيس الوزراء دينيس شميهال إن حوالي 280 ألف عميل ما زالوا بدون كهرباء حتى ظهر الأحد.

الديزل الروسي

استمر الديزل الروسي في التدفق إلى دول أخرى. وظل وقود الديزل في المضخة ثابتًا منذ بداية ديسمبر.

وبلغت تكلفته 1.80 يورو للتر (7.37 دولارات للجالون) اعتبارًا من 30 يناير. وانخفضت أسعار المضخات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، 2.6 سنت إلى 1.83 يورو للتر (7.48 دولارات للجالون) اعتبارًا من 31 يناير.

وينص الحظر على مهلة 55 يوما لتحميل الديزل على الناقلات قبل يوم الأحد في خطوة تهدف إلى تجنب الأسواق المزدحمة.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن المستوردين لديهم الوقت للتكيف منذ إعلان الحظر في يونيو.