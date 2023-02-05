عراقيون يحتجون على العنف ضد المرأة

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان صحفي إن العنف ضد النساء والفتيات في العراق سيستمر إلى أن «تتبنى السلطات العراقية تشريعات قوية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
عقوبات أشد
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم الجمعة أن طيبة علي قتلت في 31 يناير في مدينة الديوانية وسط البلاد على يد والدها الذي سلم نفسه بعد ذلك للشرطة.
وتقول التقارير إن الأب خنقها في الليل بينما كانت نائمة.
وقوبلت ما يسمى بـ «جرائم الشرف» بالتنديد من قبل جماعات حقوق المرأة والمقيمين، الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن العنف ضد المرأة في العراق والحاجة إلى إصلاح التشريعات لفرض عقوبات أشد على الجناة.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقتل وتطالب بإصلاحات تشريعية. وكُتب على إحدى اللافتات «لا يوجد شرف في جريمة قتل النساء».وكان الاعتراض على مادتين في القانون العراقي 41 و409، حيث تسمح المادة 41 من قانون العقوبات في البلاد للأزواج بـ«تأديب» زوجاتهم، بما في ذلك الضرب.
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