عفو خامنئي يفضح أعداد المعتقلين

كشف أمر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، بالعفو عن «عشرات الآلاف» من الأشخاص المحتجزين، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تهز البلاد، اعترافه لأول مرة بحجم الحملة.

وهو جزء من عفو سنوي عن المرشد الأعلى، قبل ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، في الوقت الذي لم تحدد السلطات بعد عدد الأشخاص، الذين اعتقلتهم في المظاهرات.

كما لم تذكر السلطات أسماء أي ممن صدر بحقهم عفو، أو حكم عليهم بعقوبات أقصر.

وبدلاً من ذلك، أشار التلفزيون الحكومي على سبيل المثال إلى المظاهرات على أنها «أعمال شغب مدعومة من الخارج»، وليس غضباً محلياً بسبب وفاة مهساء أميني، على يد قوات شرطة الآداب التي اعتقلتها في سبتمبر.

قائمة محاذير

وقدمت وسائل الإعلام الحكومية قائمة من المحاذير بشأن الأمر، مما يعني أن أولئك الذين لديهم علاقات بالخارج، أو يواجهون اتهامات بالتجسس لانتقادات دولية، لن يكونوا مؤهلين.

ولم تقدم تقارير وسائل الإعلام الحكومية حول المرسوم، أي تفسير لقرار خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة في إيران. ومع ذلك، واجهت السجون ومراكز الاحتجاز بالفعل اكتظاظا في البلاد، بعد سنوات من الاحتجاجات على القضايا الاقتصادية وغيرها من الأمور.

كما انتشر الغضب بسبب انهيار الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك تسليح طهران لطائرات مسيرة حاملة للقنابل لروسيا في حربها على أوكرانيا.

قتلى العنف

وتم القبض على أكثر من 19600 شخص خلال الاحتجاجات، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي مجموعة تتعقب الحملة، وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 527 شخصاً قتلوا عندما قمعت السلطات بعنف المظاهرات.

ولم تعرض إيران عدد القتلى منذ شهور، وقد أعدمت بالفعل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، اعتُقلوا وسط الاحتجاجات بعد محاكمات انتقدت دوليًا.

وقال كبير مبعوثي الأمم المتحدة النوويين، إن كل هذا يأتي مع انهيار الاتفاق النووي الإيراني، ولدى طهران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، لصنع «عدة» قنابل ذرية إذا اختارت ذلك.

وخرجت حرب الظل بين إيران وإسرائيل من الفوضى، حيث ألقت طهران باللوم على إسرائيل، في هجوم بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان الأسبوع الماضي أيضًا.

الدعوة للاستفتاء

وفي غضون ذلك، يدعو زعيم معارضة، معتقل منذ فترة طويلة في إيران، إلى إجراء استفتاء على مستوى البلاد، حول ما إذا كان يجب كتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية.

وتضمنت دعوة مير حسين موسوي، التي نشرها موقع «كلمة» المعارض، قوله إنه لا يعتقد أن النظام الإيراني الحالي، الذي يعطي الكلمة الأخيرة للمرشد الأعلى يعمل بعد الآن.

كما دعا إلى تشكيل جمعية دستورية من «ممثلين حقيقيين» لكتابة دستور جديد.

ولا يزال من غير المحتمل أن تستجيب الثيوقراطية الإيرانية، لنداء السياسي البالغ من العمر 80 عامًا.

وظل هو وزوجته قيد الإقامة الجبرية منذ سنوات، بعد أن أدت خسارته المثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية في عام 2009، إلى احتجاجات الحركة الخضراء الواسعة النطاق، التي قمعتها قوات الأمن أيضًا.

سلطات إيران:

قبضت على أكثر من 19600 شخص خلال الاحتجاجات ما لا يقل عن 527 شخصاً قتلوا عندما قمعت السلطات بعنف المظاهرات.

ولم تعرض إيران عدد القتلى منذ شهور أعدمت ما لا يقل عن أربعة أشخاص اعتُقلوا وسط الاحتجاجات بعد محاكمات انتقدت دوليًا.