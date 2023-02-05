سقوط المنطاد يضاعف التوترات الصينية الأمريكية

وجه وجود بالون تجسس صيني مشتبه به في السماء فوق الولايات المتحدة والذي أسقطه الجيش الأمريكي هذا الأسبوع ضربة قاسية للعلاقات الأمريكية الصينية المتوترة بالفعل، والتي كانت في دوامة هبوطية لسنوات. ودفع ذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكين للإلغاء المفاجئ لرحلة عالية المخاطر إلى بكين تهدف إلى تخفيف التوترات.

وردت الصين بأنها تحتفظ بالحق في «اتخاذ مزيد من الإجراءات» وانتقدت الولايات المتحدة بسبب «ردها المبالغ فيه الواضح وانتهاكها الخطير للممارسات الدولية».

منطقة دفاع

وذكر مسؤولون دفاعيون وعسكريون أمريكيون إن المنطاد دخل منطقة الدفاع الجوي الأمريكية شمال جزر ألوشيان يوم 28 يناير، وتحرك إلى حد كبير فوق اليابسة عبر ألاسكا ثم إلى المجال الجوي الكندي في الأقاليم الشمالية الغربية يوم الإثنين. وعبرت عائدة إلى الأراضي الأمريكية فوق شمال ولاية أيداهو يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن بايدن أطلع عليه لأول مرة. وقال اثنان من كبار مسؤولي الدفاع إن الأمريكيين تمكنوا من جمع معلومات استخبارية عن المنطاد أثناء تحليقه فوق الولايات المتحدة، ومنحهم عددًا من الأيام لتحليله ومعرفة كيفية تحركه وما هو قادر على المراقبة. وأطلع المسؤولون الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال المسؤولون إن الجيش الأمريكي كان يقيم التهديد باستمرار، وخلصوا إلى أن التكنولوجيا الموجودة على المنطاد لم تمنح الصين معلومات استخباراتية مهمة تتجاوز ما يمكن أن تحصل عليه بالفعل من الأقمار الصناعية، على الرغم من أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتخفيف من المعلومات التي يمكن أن تجمعها تحركت على الفور.

وانتقد الجمهوريون رد بايدن.

وقال روجر ويكر، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «إن السماح لمنطاد تجسس من الحزب الشيوعي الصيني بالسفر عبر الولايات المتحدة القارية بأكملها قبل الاعتراض على وجوده هو عرض كارثي لضعف البيت الأبيض».

أبحاث الطقس

بينما زعمت الصين أن المنطاد كان مجرد «منطاد» لأبحاث الطقس تم تفجيره عن مساره. ورفض البنتاغون ذلك تمامًا - بالإضافة إلى ادعاء الصين أنه لم يتم استخدامه للمراقبة وأن لديه قدرة ملاحية محدودة فقط.

وسعت الحكومة الصينية إلى التقليل من شأن إلغاء رحلة بلينكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «في الواقع، لم تعلن الولايات المتحدة والصين عن أي زيارة، فإن قيام الولايات المتحدة بأي إعلان من هذا القبيل هو عمل خاص بها، ونحن نحترم ذلك».

كما أقر البنتاغون بتقارير عن منطاد ثانٍ يطير فوق أمريكا اللاتينية. وقالوا: «نقيم الآن أنه بالون مراقبة صيني آخر». وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون، في بيان. قال المسؤولون إن البالونات جزء من أسطول تستخدمه الصين للمراقبة، ويمكن المناورة بها عن بُعد من خلال محركات ومراوح صغيرة.

بينما أضاف أحد المسؤولين أنهم يحملون معدات في الحجرة الموجودة أسفل البالون والتي لا ترتبط عادةً بأنشطة الأرصاد الجوية القياسية أو الأبحاث المدنية.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على سؤال حول البالون الثاني.