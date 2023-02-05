4 قتلى في صفوف الميليشيات الإرهابية بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية مصرعهم في عملية عسكرية شنتها قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند.

وأكد المتحدث باسم قسم العمليات لقوات ولاية جوبالاند محمد فارح طاهر، مقتل الإرهابيين الـ4، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير قواعد تابعة للميليشيات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت السلطات الكينية أمس، فتح الحدود البرية مع الصومال، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الكيني كيثوري كينديكي، أن إعادة فتح الحدود مع الصومال سيحسن أمن الحدود، ويوقف حركة البضائع المهربة التي تستخدم لتمويل الإرهاب.