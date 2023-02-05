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4 قتلى في صفوف الميليشيات الإرهابية بالصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية مصرعهم في عملية عسكرية شنتها قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند.

وأكد المتحدث باسم قسم العمليات لقوات ولاية جوبالاند محمد فارح طاهر، مقتل الإرهابيين الـ4، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير قواعد تابعة للميليشيات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت السلطات الكينية أمس، فتح الحدود البرية مع الصومال، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الكيني كيثوري كينديكي، أن إعادة فتح الحدود مع الصومال سيحسن أمن الحدود، ويوقف حركة البضائع المهربة التي تستخدم لتمويل الإرهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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