السيسي وإردوغان في القمة العالمية للحكومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مدينة دبي الإماراتية لتنظيم دورة جديدة من القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وأفاد وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي، بأن 20 رئيس دولة وحكومة سيشاركون في جلسات القمة، منهم: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس السنغالي، ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال.

وقال القرقاوي، خلال حوار القمة العالمية للحكومات، الذي عقد في دبي أمس، إن القمة العالمية للحكومات ستجمع أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، وأكثر من 250 وزيرا، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال وقادة الفكر والخبراء وصناع المستقبل.

وستنظم القمة 220 جلسة يتحدث فيها أكثر من 300 متحدث عالمي، وسيتم إصدار 20 تقريرا معرفيا بالتعاون مع الجهات المعرفية، وأضاف بأن القمة نجحت في تقديم رؤى موضوعية تساعد الحكومات على تجنب تكرار الأخطاء، كما باتت منصة للأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع.

وتابع، بأنه سيتم خلال هذه الدورة من القمة الاحتفاء بالمسؤولين الحكوميين المتميزين عالميا، وتكريم أفضل وزير، إضافة إلى تكريم التطبيقات الحكومية المبتكرة.

وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل راي داليو، مؤسس شركة بريدجواتر، وكذلك السيد آلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لشركة جوجنهايم، وهيروشي ميكيناتي، الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن، وكريستيان بروش، رئيس شركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى أبرز رجال الأعمال العالميين، كما تجمع القمة نخبة من العلماء مثل الاقتصادية إستير دوفلو، والكيميائي الدكتور روجر كورنبيرغ الفائزين بجائزة نوبل.

وتشهد القمة العالمية للحكومات أكثر من 220 جلسة.

المشاركون في قمة حكومات العالم

20 رئيس دولة

250 وزيرا

80 منظمة عالمية وإقليمية

10 آلاف مسؤول حكومي ورجل أعمال

300 متحدث عالمي