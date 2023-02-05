«التعاون الإسلامي» تحضر لاجتماعات نواكشوط

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وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية القضية المركزية للمنظمة، تشهد تطورات خطيرة ناقشتها اللجنة التنفيذية أخيرا، وستتم متابعة توصياتها، وكذلك الشأن بالنسبة للوضع في أفغانستان الذي كان محور الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي اتخذت بشأنه جملة من التوصيات من ضمنها استمرار الانخراط مع سلطات الأمر الواقع في كابول من خلال المبعوث الخاص السفير طارق علي بخيت، وترتيب زيارة ثانية لوفد من العلماء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة، التي ستعقد يومي 16 و17 مارس المقبل في نواكشوط الموريتانية.وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية القضية المركزية للمنظمة، تشهد تطورات خطيرة ناقشتها اللجنة التنفيذية أخيرا، وستتم متابعة توصياتها، وكذلك الشأن بالنسبة للوضع في أفغانستان الذي كان محور الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي اتخذت بشأنه جملة من التوصيات من ضمنها استمرار الانخراط مع سلطات الأمر الواقع في كابول من خلال المبعوث الخاص السفير طارق علي بخيت، وترتيب زيارة ثانية لوفد من العلماء.

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