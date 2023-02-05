شكرا لقرائتكم خبر أدوية السرطان تعيد الاحتجاجات إلى قلب بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ عدد من المعتصمين وقفة تضامنية مع مرضى السرطان أمام السراي الحكومية «المقر الرئيس للحكومة» وسط بيروت، رفضا لرفع الدعم عن أدوية السرطان.

وأقام المعتصمون وقفتهم الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، بدعوة من جمعية «بربرا نصار لدعم مرضى السرطان»، وذلك لرفع الصوت والمطالبة بتأمين أدوية السرطان، وعدم رفع الدعم عنها، معتبرين أن رفع الدعم هو بمثابة إعدام للمرضى.

وحمل المعتصمون شعارات، منها «يحق لكل مريض سرطان أن يكمل علاجه بكرامة بدون توسل أو تسول».

من جهة ثانية، أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض، خلال زيارة قام بها لمستشفى المقاصد في بيروت «الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية».

وشدد على أن «الوزارة تضع في أولوية أولوياتها تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية».

ويعاني مرضى السرطان في لبنان من انقطاع الأدوية، وسط تخوف من إمكانية رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما يجعل معظم مرضى السرطان غير قادرين على الحصول على علاجهم.