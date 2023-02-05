السودان يتحرك لرفع تجميد نشاطه بالاتحاد الأفريقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي، خلال زيارته الحالية لأديس أبابا، محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، لرفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الأفريقي.

وقدم شرحا للتطورات الإيجابية في السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري في سياق العملية السياسية التي تشهدها البلاد، وعبر عن الأمل في رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الأفريقي على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب اكتمال العملية السياسية، داعيا في الوقت نفسه مجلس السلم والأمن الأفريقي لزيارة السودان للوقوف على التطورات الإيجابية.

على صعيد آخر، أكد سفير الاتحاد الأفريقي بالسودان، محمد بلعيش مواصلة الآلية الثلاثية في جهودها مشاوراته مع أطراف السلام غير الموقعة على الاتفاق الإطاري لإلحاقهم بالعملية السياسية.

وقال «إن الآلية الثلاثية حريصة على أن تكون الحركات غير الموقعة على الاتفاق الإطاري جزءا من التوقيع النهائي للعملية السياسية»، وأضاف «الهدف من انعقاد مؤتمر اتفاق جوبا للسلام ليس تعديل أو إلغاء الاتفاق وإنما لتعزيزه وحشد كل الإمكانات الكفيلة لتنفيذه، مبينا أن المؤتمر التزم بهذا الهدف ومضى في اتجاه التمسك بالسلام وتعزيز اتفاق جوبا للسلام».

وأعرب بلعيش الذي تحدث إنابة عن الآلية الثلاثية عن أمله في أن يصل السودانيون إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى حكومة مدنية ديمقراطية ذات مصداقية.