فلسطين تطالب بتدخل دولي لرفع حصار أريحا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الخارجية الفلسطينية أمس بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا، لليوم الثامن على التوالي.

وعدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان حصار مدينة أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على الفلسطينيين الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم من الخارج، باعتبار مدينة أريحا بوابة التنقل للفلسطينيين مع العالم الخارجي، لافتة النظر إلى أن هذا الحصار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة.

على صعيد آخر جدد مستوطنون إسرائيليون أمس، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل انتشارها في البلدة القديمة بالقدس وعلى أبواب الأقصى.

في السياق نفسه وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، 3 منهم من مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا وسيدة فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري في القدس المحتلة.