رجب: المملكة تنقذ اليمنيين من الموت الملغوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت القوات المشتركة وفريق مركز مسام السعودي لنزع الألغام أمس 1378 لغما حوثيا، منها 288 لغما مضادا للدروع.

وقال نائب قائد فريق المهمات الخاصة في الساحل الغربي، المهندس أديب رجب أحمد، «إن إجمالي ما تم تدميره أمس في منطقة باب المندب بلغ 1378، منها 288 لغما مضادا للدروع، استهدفت الحياة في عدة مواطن حيوية بشكل كبير.

وبين أن هذه الألغام والعبوات الناسفة وغيرها تم نزعها من مناطق مختلفة من الساحل الغربي، كحيس والمخا والخوخة، حيث كانت هذه العلب القاتلة تشكل خطرا على المدنيين في المدارس والمساكن والمرافق المعيشية الأساسية.

وثمن جهود السعودية في إنقاذ اليمنيين من ألغام الحوثي،، وأشاد بجهود مسام الرائدة في هذا المجال، ومتمنيا استمرار دعم هذا المشروع من قبل المملكة ليواصل مشواره النبيل في نزع الموت الملغوم من طريق الأبرياء في اليمن.

إلى ذلك دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الطارئة خلال موسم الشتاء بمديرية المسيلة بمحافظة المهرة، بحضور مدير مكتب المركز

بالمحافظة عبدالله بن مساعد العنقري.

ويستفيد من المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 700 فرد في مديريتي المسيلة ومنعر بمحافظة المهرة، وتهدف المساعدات الطارئة خلال موسم الشتاء إلى توفير الدفء لـ 1100 أسرة من النازحين والفئات الأشد احتياجا في محافظات مأرب وحضرموت و المهرة، من خلال توزيع 1000 خيمة و1000 حقيبة إيوائية.

ويأتي توزيع المساعدات الطارئة خلال موسم الشتاء في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة النازحين والأسر الأكثر تضررا.

من جهة أخرى فرضت ميليشيات الحوثي حارسا قضائيا على مستشفى الجبلي، بمدينة إب وسط اليمن، تمهيدا لمصادرته، وذلك بعد أيام قليلة من عملية مماثلة استهدفت مستشفى آخر وسط في المدينة ذاتها.

وتأتي عملية مصادرة أموال ومشاريع القطاع الخاص ضمن سلسلة عمليات النهب والمصادر التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وإرهابها المستمر بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها.

وقال مصدر محلي «إن ميليشيات الحوثي عينت حارسا قضائيا على مستشفى «الجبلي» التخصصي لأمراض العيون، وأن عناصر حوثية فرضت ليل أمس، طوقا أمنيا على المستشفى، قبل أن تقتحمه رفقة قيادات في الميليشيات، وتجري عملية جرد لمحتوياته، وتسلمه للحارس القضائي التابع لها.

مشاهدات يمنية:

