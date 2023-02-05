شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنعى الكاتب الصحفى عبد النبى عبد البارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، الكاتب الصحفي عبدالنبي عبدالباري مدير تحرير الوفد الأسبق، والذي وافته المنية عن عمرًا ناهز 82 عامًا.

وقالت نقابة الصحفيين إن الراحل كان ضمن الخمسة الكبار الذين أسسوا جريدة الوفد عام 1984، وهم الأساتذة مصطفي شردي وجمال بدوي وعباس الطرابيلي وسعيد عبد الخالق رحمهم الله، وضع الراحل أول ماكيت للجريدة وشغل منصب مدير التحرير الفني ثم رئيس تحرير تنفيذي.

ولفتت الى أن الفقيد ينتمي لمدرسة أخبار اليوم وتتلمذ علي يدي التوأم مصطفي وعلي أمين وتدرج في المناصب حتي وصل لدرجة مدير تحرير الأخبار، والتي انتقل منها إلى تجربة الوفد ثم ظل يكتب بهما مقاله الساخر "على الماشي" بعد بلوغه سن التقاعد، سائلة المولى عزوجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.