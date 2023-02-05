شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يرحل عن الدوري الإنجليزي لهذا النادي المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة صن البريطانية عن إقتراب النجم البرازيلي فيلبي كوتينيو من مغادرة أستون فيلا عن الموسم الحالي، بعدما أثبت اللاعب فشله الذريع بعد عودته للدوري الإنجليزي مرة أخري، فى تجربة لم تكلل بالنجاح للاعب مثلما كان عليه الحال فى ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي التركي أقترب بشدة من التعاقد مع كوتينيو فى الفترة الحالية على سبيل الإعارة، ولكن تبقي نقطة الخلاف الوحيدة أن مسئولي أستون فيلا يرغبون فى بيع اللاعب بصورة نهائية والتخلص من راتبه الضخم.

فى حين يري مسئولي جالاتا سراي، أن التعاقد مع كوتينيو سيعد صفقة مربحة للفريق بكل تأكيد، لكن لن يتمكن الفريق فى التعاقد مع اللاعب بعقد مادي كبير، خاصة أن الفريق التركي سيجد صعوبة فى سداد راتب اللاعب.



سبب تحول مسيرة كوتينيو بهذا الشكل

وألقت الصحافة الإنجليزية تحميل السبب الرئيسي لسوء مستوي كوتينيو لمرحلة إنتقاله إلى برشلونة، والذي أنهت مسيرة اللاعب العظيمة بشكل كبير، حيث حرص مدربي الفريق الكتالوني فى ذلك التوقيت على مشارطة اللاعب فى أماكن غير مواضعه الحقيقية داخل الملعب.

مما جعل كوتينيو يتعرض للظلم بشكل كبير داخل برشلونة، فى الوقت الذي لم يلقي به التقدير الكامل داخل بايرن ميونخ، والذي لم تكن لديه نية واضحة لشراء اللاعب بشكل نهائي من برشلونة بعد إنتهاء إعارته، مما جعل حالة اللاعب النفسية أكثر سوءا، بعد أن تحولت مسيرته من القمة إلى القاع.