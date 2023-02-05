شكرا لقرائتكم خبر نتنياهو: هددوني بالقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تهديدات بالقتل، مع ارتفاع نبرة العنصرية لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وتزايد العنف، واستمرار الاحتجاجات ضد المشاريع التي ينوي القيام بها.

وقال مكتب نتنياهو أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقد «ارتفاع موجة التحريض اليومي الذي يتجاوز الحدود»، كما قال إن هناك «تهديدا صريحا بقتل رئيس وزراء إسرائيل»، وكذلك تهديدات ضد مسؤولين منتخبين آخرين.

وأشار نتنياهو إلى منشور على فيسبوك شاركه كولونيل احتياط إسرائيلي، وقال المنشور، من بين أمور أخرى، «إذا جاء رئيس وزراء وتولى سلطات ديكتاتورية، فإن رئيس الوزراء هذا محكوم عليه بالموت... إلى جانب وزرائه والأشخاص الذين ينفذون أوامره». ونأى الطيار المقاتل السابق، الذي قاد هجوم سلاح الجو الإسرائيلي عام 1981 على المفاعل النووي العراقي، بنفسه فيما بعد عن المنشور. ومع ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا.

ويتظاهر الإسرائيليون، منذ أسابيع، ضد خطة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإضعاف النظام القضائي في البلاد عن عمد، ويحذر الخبراء صراحة من أن الإصلاحات قد تعرض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.

وفي مواجهة دعوات أخرى للمقاومة العنيفة للإصلاحات، أعلن رئيس جهاز المخابرات الداخلية «شين بيت»، رونين بار، عن «سياسة عدم التسامح المطلق» ضد التحريض على العنف.

وكان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا ضد الخطط الحكومية لإجراء إعادة هيكلة قضائية مثيرة للجدل في البلاد.

وتجمعت حشود بلغ عددها حوالي 40 ألف شخص رغم الطقس الممطر وسط مدينة تل أبيب الساحلية، ولوح كثير منهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا «الحرية.. المساواة.. جودة الحكومة». وشارك نحو 10 آلاف شخص في احتجاجات في الشوارع في حيفا أيضا.