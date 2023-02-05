شكرا لقرائتكم خبر تراس: لم يمنحوني الفرصة .. وأجبروني على الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس أنه لم يتم منحها أبدا «فرصة حقيقية» لتنفيذ جدول أعمالها الراديكالي، الخاص بخفض الضرائب، من قبل حزبها، ومن قبل «مؤسسة اقتصادية ذي نفوذ». وفي أول تعليقات مفصلة لها منذ إجبارها على الخروج من «داونينج ستريت»، أضافت رئيسة الوزراء السابقة، بأنها لم تقدر قوة المقاومة التي كانت ستواجهها لخططها، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» اليوم. وبينما أقرت بأنها لم تكن «منزهه من الخطأ» على الطريقة التي تفككت بها الميزانية المصغرة لوزير الخزانة، كواسي كوارتنج، سيئة السمعة، بشكل كارثي، إلا أنها ما زالت تعتقد أن نهجها بشأن قيادة النمو، كان هو الصحيح. وأضافت، في تصريحاتها بصحيفة «صنداي تليجراف»، «لا أدعي أنني منزهه من الخطأ فيما حدث، لكن بشكل أساس، لم يتم منحي فرصة حقيقية لتطبيق سياساتي، من مؤسسة اقتصادية ذات نفوذ هائل، إضافة إلى الافتقار إلى دعم سياسي». وبينما أقرت بأنها لم تكن «منزهه من الخطأ» على الطريقة التي تفككت بها الميزانية المصغرة لوزير الخزانة، كواسي كوارتنج، سيئة السمعة، بشكل كارثي، إلا أنها ما زالت تعتقد أن نهجها بشأن قيادة النمو، كان هو الصحيح. وأضافت، في تصريحاتها بصحيفة «صنداي تليجراف»، «لا أدعي أنني منزهه من الخطأ فيما حدث، لكن بشكل أساس، لم يتم منحي فرصة حقيقية لتطبيق سياساتي، من مؤسسة اقتصادية ذات نفوذ هائل، إضافة إلى الافتقار إلى دعم سياسي».

كانت هذه تفاصيل خبر تراس: لم يمنحوني الفرصة .. وأجبروني على الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.