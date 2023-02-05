شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تُطلق كتاب "مفاهيم سياسية" لتقديم رؤية شبابية حول القضايا المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الإنطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعي والثقافي الذي تقوم به، تطلق التنسيقية كتابا بعنوان؛ مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي قدمه الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمعرض الكتاب بدورته الحالية.

يتناول الكتاب العديد من المفاهيم السياسية ويقدم رؤية شبابية، ليكون بذلك مثارا للحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، كما يقدم آراء مجموعة كبيرة من النخبة الوطنية والسياسية والفكرية، بالتعليق والنقد حول هذه التجربة الفريدة من نوعها لتنوع وثراء المفاهيم، وشرحها من وجهة نظر شبابية.

ويفتح الكتاب مساحة للاجتهاد والاختلاف مع ما جاء فيه من مفاهيم ورؤى، يمكن البناء عليها، أو الاختلاف معها.

وتؤكد التنسيقية أن هذه التجربة هي رؤية ومحاولة للفهم الصحيح للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفتح نافذة جديدة لتستمر محاولات الفهم، والنقاش لتثري الحياة السياسية بأفكار ورؤى، وسياسة بمفهوم جديد.