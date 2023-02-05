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مايوركا يهزم مدريد ويقدم هدية لبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446648-638112066131502307.jpg

2023-02-05 | 16:05

مايوركا يهزم مدريد ويقدم هدية لبرشلونة

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حقق نادي ريال مايوركا الفوز على ، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة 20 من .
وجاء هدف مايوركا في الدقيقة 13 عبر ناتشو قائد ريال مدريد الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 نقطة في المركز الثاني.


وسيكون بإمكان توسيع الفارق إلى 8 نقاط عندما يواجه إشبيلية على الكامب نو في وقت لاحق من اليوم الأحد.
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