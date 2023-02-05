شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": لقاء الرئيس السيسي منح الاتحاد قوة دفع حقيقية للقيام بدوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة استقباله لأعضاء الأمانة العامة للاتحاد.

وثمن رئيس الاتحاد التهاني الصادقة من الرئيس السيسي للقيادة الجديدة للاتحاد ودعمه الكامل للاتحاد لتقوية دوره وقيامه بمهامه دفاعا عن الصحافة والإعلام فى الوطن العربي، وبناء الوعي ومواجهة الحملات المغرضة التي تهدد مجتمعاتنا ودولنا الوطنية .

وأكد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب أن لقاء الرئيس السيسي منح الاتحاد قوة دفع حقيقية للقيام بدوره كاملا بعد انتخاب الأمانة العامة الجديدة .