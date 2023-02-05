شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا بعد تعثر أرسنال أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشيستر سيتي، عن مواجهة السيتي القادمة أمام توتنهام، فى الجولة ال22 من منافسات الدوري الإنجليزي حيث أكد أن المواجهة ستكون صعبه ولكنه يثق فى قدرات لاعبيه فى خطف الثلاث النقاط وتجديد الطموح مرة أخري.

وبسؤاله عن سقوط أرسنال أمس أمام إيفرتون، أشار إلى أن ذلك واردا فى مباريات كرة القدم، خاصة أن جميع المباريات فى الدوري الإنجليزي تكون صعبة، ومن ثم فإن الجميع معرضا للتعثر، لا سيما أن المشوار ما زال طويلا حتى نهاية المسابقة.

ولكن شدد فى الوقت ذاته أن السيتي ما زال بعيدًا عن المنافسة مع أرسنال، حيث أن الفارق ما بين الفريقين ما زال 5 نقاط، كما أن دافع الجانرز كبيرة للغاية هذا للموسم، بجانب أنهم يمتلكون مدربًا مميزًا، لديه القدرة فى قيادة المدفعجية إلى منصات التتويج.



جوارديولا: نركز فقط على مباراة توتنهام

وحرص جوارديولا على التنويه بأن تركيز فريقه منصبًا فقط على مباراة توتنهام من أجل حصد الثلاث نقاط، وإنتظار ما ستسفر عنه المواجهات القلدمة، ولكن الأهم بالنسبة له فى الوقت الحالي، هو إستمرار الإنتصارات بشكل أو بآخر.



موعد مباراة السيتي وتوتنهام القادمة

ومت المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره توتنهام اليوم الأحد، فى الجولة ال22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.