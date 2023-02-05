انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يطلق الخطة الائتمانية لمنح القروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف ورد لـ الخليج 365، أنه "وجه كافة فروعه بترويج معاملات القروض ولكافة القطاعات بعد ان أطلقت الخطة الائتمانية لعام 2023".

ودعا المصرف، كافة المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات المصرفية "مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتقديم طلباتهم وترويج المعاملة".

