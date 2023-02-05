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مصرف حكومي يطلق الخطة الائتمانية لمنح القروض

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف ورد لـ الخليج 365، أنه "وجه كافة فروعه بترويج معاملات القروض ولكافة القطاعات بعد ان أطلقت الخطة الائتمانية لعام 2023".

ودعا المصرف، كافة المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات المصرفية "مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتقديم طلباتهم وترويج المعاملة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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