اخبار العالم

مصرع شخصين إثر حريق اندلع بمنزلهم في البصرة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مصرع شخصين إثر حريق اندلع بمنزلهم في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار من غرفة الاستجابة في المحافظة عن وجود حادث حريق في قضاء ابي الخصيب منطقة كوت ثويني وعلى الفور تم توجه فرقة اطفاء وعجلة حوضية من مركز الحي الصناعي وتبن الحادث احتراق دار سكن للطابق الثالث مبني من مادة البلوك ومقطع ومسقف بمادة السندويج بنل مع انهيار سياج من الطابق الثالث".

وأضاف أن "الدار مقطع بالكامل على هيئة شقق سكنية مكون من ثلاثة طوابق تم تعزيز الفرقة بفرق اطفاء من المراكز القريبة".

وأشار الى انه "تم اخماد الحادث وعدم امتداد النيران للطابق الثاني والاول والدور المجاورة واثناء البحث تم انتشال جثة اثنين من اهالي المنطقة بسب انهيار السياج الطابق الثالث قبل وصول فرقنا".

وتابع، أن "الجثتين تم نقلهم الى الطب العدلي من قبل مركز شرطة حمدان"، مستدركا "الاسباب تحدد من قبل الأدلة الجنائية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا