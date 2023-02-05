انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية من الرئيس الصومالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، سفير جمهورية الصومال لدى العراق ليبان شيخ محمود".

واستدرك، "وفي مستهل اللقاء نقل السفير محمود دعوة رسمية إلى فخامة الرئيس من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة الصومال، فضلاً عن تحياته وشكره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال الشقيق، وتمنيات الرئيس الصومالي بأن يُعاد افتتاح السفارة العراقية في مقاديشو".



وأشار البيان إلى، "عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين".

وحمّل رشيد، السفير الصومالي تحياته إلى "الرئيس حسن الشيخ المحمود، مؤكداً "تقدير فخامته للعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها سيما في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية لما فيه مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي".

