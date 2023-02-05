شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المسلحة الأوكرانية تعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير(شباط) الماضي، إلى 131 ألفًا و290 جنديًا، من بينهم 700 جندي قُتلوا خلال أمس السبت.

القوات المسلحة الأوكرانية تعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية

وجاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3220 دبابة و6405 مركبات قتالية مدرعة، و2226 من أنظمة المدفعية و460 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و227 من أنظمة الدفاع الجوي، وأضاف أنه تم أيضًا تدمير 294 طائرة و284 مروحية، و18 سفينة حربية، و1958 طائرة مسيرة، و796 صاروخ كروز، و5 آلاف و91 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة وزورقًا، و203 من وحدات المعدات الخاصة.

ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.