شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بـ"النواب" تنعى شريف إسماعيل: قامة وطنية مخلصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، واصفة إياه بـ القامة الوطنية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة: "شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق كان قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، متفانيا في عمله، وكان على قدر المسئولية والأمانة ورجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، وكان على قدر المسئولية الصعبة، وسيظل حاضرًا في قلوب ملايين المصريين وكان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه.

وأكد القصبى، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الاسهامات الجليلة، وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها، إن المغفور له بإذن الله كان رجلاً وطنياً محباً لوطنه،عمل بكل جد واجتهاد من اجل الوطن وكان نموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن وصاحب مسيرة مشرفة خدم الوطن بكفاءة وإخلاص في كافة المناصب التي تولاها .

واختتمت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بيانها متقدمة بالدعاء، قائلة:" ‏أسكن الله المغفور له فسيح جناته، جزاء ما قدم لوطنه، وتغمد الله الراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته ‏وألهمنا واهله الصبر والسلوان.

المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، توفى عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.