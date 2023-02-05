شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ تستقبل رئيس المجلس الوطنى الأذربيجانى لتعزيز العلاقات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ بمطار القاهرة -صباح اليوم- صهيبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيحان، التي وصلت في زيارة رسمية لمصر تستغرق أربعة أيام على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وتأتي الزيارة في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، ومن المقرر خلال الزيارة أن يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيسة المجلس الوطني لجمهورية اذربيحان والوفد المرافق لها بمقر مجلس الشيوخ.