شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى محافظة الجيزة بإعداد رؤية كاملة عن صيانة الطرق بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة.

واستهل المهندس أحمد السجينى اجتماع اللجنة، بتقدمه بخالص العزاء في وفاة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، مؤكدا أنه كان رجلا عهدناه يمتاز بالتواضع الشديد والسعي لفهم الملفات والحرص على التواجد مع البرلمان، وكان حريصا أن يلتقي بالنواب بشكل مستمر.

أضاف السجينى أنه أثناء تولي الراحل شريف إسماعيل لمنصب مساعد رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، التقينا به أكثر من مرة وكان دؤوبا مخلصا في عمله، مؤكدا أنه فقيد عزيز يؤثر في كثير من الملفات التي تولاها.

وأكد اللواء فؤاد عباس توفيق رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للإسكان، أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هدم وإعادة بناء بعض عمارات التعاونيات بمدينة نصر يصل إلى 338 مواطنا مستفيد وفي المعادي 733 مواطنا مستفيد من أصل 1120 شقة والباقي يتم بيعها استثمارى.

ووجه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمعية التعاونيات وأعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان علي المجهود المبذول لحل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات.

وفيما يتعلق بقضية تدعيم بعض العمارات بدلا من هدمها وإعادة البناء ،توافق المهندس أحمد السجينى مع مقترح كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وعمرو درويش أمين سر اللجنة بأن الهدم وإعادة البناء قد يكون هو الحل الأمثل لأن التدعيم مكلف للغاية كما أن العمر الافتراضي له أقل ومن ثم فإعادة البناء هى الأفضل والأضمن في هذا الأمر.

وناشد اللواء فؤاد عباس توفيق رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للإسكان المحافظة أن يتم الاستجابة لهذا المقترح لأن الحل الأفضل عمليا طالما سيتم إخلاء السكان سواء في

وذكر ممثل الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام أن الجمعية تعاقدت مع ٣ شركات نقل جماعي وتحاول زيادة عدد السيارات حتى يتم القضاء علي ظاهرة النقل العشوائي في حدائق الأهرام.

وذكر المهندس أحمد السجينى أن اللجنة توصي بتوجيه اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظ الجيزة باستضافة اجتماع ممثل الاتحاد التعاونى للاسكان والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ،لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالبؤر التى تحتاج للرصف والمرافق في في منطقة حدائق الأهرام ،وعلاقة المنطقة بخطة الرصف المتعاقد عليها ويتم إعداد رؤية كاملة تشمل التكلفة للإنتهاء من صيانة الطرق بحدائق الأهرام.

وطلب رئيس لجنة الادارة المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن الاجتماع وما حدث خلال ١٥ يوما.

وقال اللواء شاكر يونس سكرتير محافظ الجيزة أنه سيتم عقد الاجتماع خلال إسبوع لحل المشكلات واعداد رؤية كاملة للانتهاء من صيانة الطرق بحدائق الأهرام.