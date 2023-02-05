شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن إطلاق 10 مبادرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق 10 مبادرات جديدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وقدم أعضاء التنسيقية عددًا من المبادرات لتنمية الحياة السياسية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإبداعية والقيم الاجتماعية البناءة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق النسخة جديدة من المنتديات؛ وبعد أيام على إعلان استراتيجية 2023، وانضمام الأعضاء الجدد من مختلف الأحزاب السياسية والكوادر الفاعلة في مصر.

جدير بالذكر أن التنسيقية أطلقت المشروع الرئيسي لعام 2023 تحت عنوان "البناء المتعدد"، والذي يشمل عدة محاور؛ أبرزها الصحة النفسية، وإعداد النشء، والتماسك الأسري، ومسار العائلة المقدسة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد التنسيقية حراكا غير مسبوق على جميع المستويات، ما يعزز مكانتها كمنصة حوار سياسي ومظلة جامعة لكافة التيارات والأحزاب والكوادر المهنية والأكاديمية المهتمة بالشأن العام.