نائب: تبديل نسخة منتدى الشباب بمبادرات تنموية تعكس قدرة شباب البرنامج الرئاسى على القيادة

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القاهرة - سامية سيد - - نائب التنسيقية: استبدال النسخة الجديدة من مندي شباب العالم بمبادرات تنموية تخفف حدة الأزمة العالمية على الفئات الأكثر احتياجا

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية، يعكس وعي وإداراك القيادة السياسية والقائمين عليه بمتطلبات المرحلة الراهنة، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر والعالم.

واضاف" بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، "فخور كوني أحد أبناء وخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهو المسئول عن إدارة المنتدي خلال النسخ الأربعة السابقة التي حازت على أشادات دولية وعالمية لما حققته من نجاحات على أرض الواقع"، مضيفا" وقرار عدم إطلاق النسخة الخامسة هو قرار ينم عن شباب واعي مدرك للمسئولية التي أسندت إليه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي" .

وأشار عضو مجلس النواب، إلي قرار إدارة الحوار الوطني، بشأن الأخذ بعين الاعتبار حزمة البرامج والمبادرات التي تم الإعلان عن إطلاقها والبدء في تنفيذها، ضمن المحاور الرئيسة الثلاثة بالحوار الوطني (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، مؤكدا كل مؤسسات الدولة تسعى جنبا إلي جنب لدفع مسيرة البناء والتنمية إلي الأمام، موجها الشكر لإدارة الحوار على حرصها على وجود مساحات مشرتكة بين الجميع خاصة الشباب.

وتابع: أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر وبالأخص في قرى ومراكز حياة كريمة.