شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ ينعون شريف إسماعيل خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس الشيوخ بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية فى المشروعات القومية، ورئيس وزراء مصر السابق، مستشهدين بكلمات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى عن المهندس شريف إسماعيل أثناء افتتاح حقل ظهر في 31 يناير 2018، والذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط.

وقال بهاء أبو شقة:"ننعي وتنعي مصر كلها المهندس شريف إسماعيل الذى وافته المنية بعد كفاح طويل فى خدمة الوطن تغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته".

ونقل النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المهندس شريف إسماعيل أثناء افتتاح حقل ظهر، قائلا :" كل نفس ذائقة الموت وقد عرفت الفقيد منذ كان شابا يبحث عن نفسه فى مجال الطاقة وكان زميل عزيزا متميزا".

وأضاف :" الرئيس السيسى قال عن شريف إسماعيل إنه من أفاضل الناس اللي شفتهم في حياتي صدقوني أنا ما بجاملش حد هو راجل وكان أد المسؤولية، وعندما كان وزير بترول قاللي فيه خبر سعيد عن حقل ظهر، كان بقاله سنة معانا وبنتكلم عن الكهرباء والغاز والتحديات كبيرة، الناس متعودة إنها بتحترم الناس اللي بتزعق، الناس المحترمة ملهاش حظ، بقوله لو ما قدرناش نقدرك ربنا هيقدرك".

كما نعي المهندس حسام الخولي، الراحل شريف إسماعيل، قائلا : أنعي المهندس شريف إسماعيل لأنه رجل خدم مصر فى أحلك الظروف واجبنا أن نذكره دائما بالخير ونقول لشباب أن أي حد يعطي لبلده نذكره بالخير ".