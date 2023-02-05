شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": الدبلوماسية الثقافية قوة ناعمة فاعلة تحقق للدول مكاسب مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في ندوة مناقشة كتاب النائبة جيهان زكي عضو اللجنة "الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته 54، مؤكدين أن الدبلوماسية الثقافية أصبحت في الوقت الراهن قوة ناعمة فاعلة تستخدمها الدول لتحقيق أغراضها المختلفة، مشيرين إلى أنها في بعض الأحيان تستطيع أن تحقق ما لا تستطيع الوسائل السياسية التقليدية تحقيقه.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال الندوة التي أدارها الإعلامي مصطفي المنشاوي- إن كتاب النائبة جيهان زكي رائع وفريد في مجاله، ويقدم رسائل بالغة الأهمية للأجيال القادمة في مختلف التخصصات.

وأضاف "درويش" أن الكتاب يتطرق لموضوعات مهمة جدا، كموضوع استرداد الآثار المصرية من الخارج، والتي يوليها مجلس النواب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.. وكموضوع الوافدين الذين يتعايشون مع المصريين ويتشربون الهوية المصرية، والتي بدورها يسعى البرلمان بقوة لتنميتها وترسيخها داخل نفوس المواطنين.

بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور سعيد عبده، إن الكتاب يسد فراغا كبيرا في المكتبة العربية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية الدبلوماسية الثقافية، كأداة فاعلة في رسم السياسة الخارجية للدول، إلا أنها لم تحظ باهتمام كاف في الدراسات العربية المعنية بالعلاقات الدولية.

وأكد عبده أن نشر دار المعارف لهذا الكتاب، يأتي من منطلق حرصها على بناء الإنسان المصري والعربي معرفيا؛ لافتا إلى أن ذلك كان هدف الدار منذ تأسيسها عام 1890.