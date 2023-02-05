شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ناعيا المهندس شريف إسماعيل: أدى المسئولية بإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، المهندس الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق والذي وافته المنية أمس، بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطنى.

ووصف "مطر": المهندس شريف إسماعيل بالرجل الذى أدي مسئوليته بإخلاص إزاء وطنه فى مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها مصر".

وقال "مطر":" فقدت مصر اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، ‏فكان ‏رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع، بتفانيه في ‏خدمة ‏بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها، معربا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل رحمه الله تغمده بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون"،

وشغل الدكتور شريف إسماعيل منصب رئيس ‏الوزراء من 2015 حتى 2018، كما شغل منصب وزيرً للبترول منذ ‏‏2013 حتى 2015، كما شغل ‏منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو ‏‏2018‏‎.‎