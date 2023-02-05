انت الان تتابع خبر ديربي الغضب.. بيولي يجهز مفاجأة في تشكيلة ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بيولي يخطط لتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2، بالإضافة إلى وضع النجم البرتغالي رافائيل لياو على مقاعد البدلاء.
ويعاني ميلان من 5 غيابات مؤثر في الديربي، وهي: "مايك ماينان - زلاتان إبراهيموفيتش - فيكايو توموري - أليساندرو فلورينزي - إسماعيل بن ناصر".
وجاءت التشكيلة المتوقعة لميلان في ديربي الغضب، كالآتي:
ويعاني ميلان من 5 غيابات مؤثر في الديربي، وهي: "مايك ماينان - زلاتان إبراهيموفيتش - فيكايو توموري - أليساندرو فلورينزي - إسماعيل بن ناصر".
وجاءت التشكيلة المتوقعة لميلان في ديربي الغضب، كالآتي:
حراسة المرمى: تاتاروسانو.
الدفاع: جابيا - سيمون كايير - بيير كالولو.
الوسط: كالابريا - ميسياس - كرونيتش - تونالي - ثيو هيرنانديز.
الهجوم: جيرو - أوريجي.
على الجانب الآخر، ينتظر أن تكون تشكيلة الإنتر على النحو التالي:
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: أتشيربي - سكرينيار - باستوني.
الوسط: دي ماركو - تشالهانوجلو - باريلا - مخيتاريان - دارميان.
الهجوم: مارتينيز - لوكاكو.
يذكر أن الإنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 40 نقطة، متقدما على ميلان السادس بفارق نقطتين.