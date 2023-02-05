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ديربي الغضب.. بيولي يجهز مفاجأة في تشكيلة ميلان

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بيولي يخطط لتغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2، بالإضافة إلى وضع النجم البرتغالي رافائيل لياو على مقاعد البدلاء.

ويعاني ميلان من 5 غيابات مؤثر في الديربي، وهي: "مايك ماينان - زلاتان إبراهيموفيتش - فيكايو توموري - أليساندرو فلورينزي - إسماعيل بن ناصر".


وجاءت التشكيلة المتوقعة لميلان في ديربي الغضب، كالآتي:

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

الدفاع: جابيا - سيمون كايير - بيير كالولو.

الوسط: كالابريا - ميسياس - كرونيتش - تونالي - ثيو هيرنانديز.

الهجوم: جيرو - أوريجي.

على الجانب الآخر، ينتظر أن تكون تشكيلة الإنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: أتشيربي - سكرينيار - باستوني.

الوسط: دي ماركو - تشالهانوجلو - باريلا - مخيتاريان - دارميان.

الهجوم: مارتينيز - لوكاكو.

يذكر أن الإنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 40 نقطة، متقدما على ميلان السادس بفارق نقطتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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