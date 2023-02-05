انت الان تتابع خبر حريق يودي بحياة عائلة كاملة في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد باندلاع حريق في عقار بمنطقة جزيرة بدران بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران في العقار المكون من طابقين، ومأهول بالسكان.ووفق وسائل الاعلام، تبين من الفحص مصرع رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة أعمارهم (11 سنة، و7 سنوات، وسنة)، وجرى نقلهم لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة المصرية.

وتقول السلطات، إن عمليات الإطفاء متواصلة في محاولة للسيطرة على الحريق، كما إن البحث جار عن ضحايا أو مصابين آخرين في المنزل الذي اندلع فيه الحريق.

