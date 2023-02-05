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تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد إيدين هازارد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446621-638111875578019497.jpg

2023-02-05 | 10:50

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد إيدين هازارد

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الخليج 365- رياضة

خسر فريق ريال مدريد جهود أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم لمدة طويلة.

وكان ريال مدريد أعلن رسميا، أمس السبت، إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، في تدريبات الفريق.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي أمس: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في الوتر الرضفي في ركبته اليسرى".


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مدة غياب هازارد بسبب الإصابة، ستتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

وسيغيب النجم البلجيكي بالتالي عن كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كلاسيكو الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام (2 مارس/ آذار المقبل).

يذكر أن ريال مدريد سيخسر أيضًا خدمات الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في موقعة برشلونة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد للسفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي يستهلها بمواجهة الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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