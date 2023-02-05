مورينيو يعيش حالة القلق داخل روما.. اليك الاسباب

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن ديبالا عانى من مشاكل أسفل الظهر، حيث سيجري اللاعب فحوصات طبية لتحديد مدى إصابته.

وأضاف أن النجم الأرجنتيني بدا أنه يعاني من ضربة بسيطة خلال أحداث الشوط الأول، لكنه تأثر بها في الشوط الثاني وظهر وهو يمسك بمنطقة أسفل الظهر، ليضطر جوزيه مورينيو المدير الفني للجيالوروسي، في إجراء تبديل بخروج ديبالا لحساب إدواردو بوفي.



وشوهد ديبالا وهو يضع الثلج على ظهره عقب خروجه من أرض الملعب وجلوسه على مقاعد البدلاء، ليزيد من مخاوف الجهاز الفني، خصوصا أنه العنصر الهجومي الأبرز بالفريق.

جدير بالذكر أن ديبالا صنع هدفي روما في شباك إمبولي، الذي حقق الجيالوروسي بهما الفوز (2-0)، ليحصد النقاط الثلاث ويقفز للمركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 40 نقطة.

ويسعى المدرب البرتغالي للحفاظ على مسيرة روما في المسابقة، حيث تعول عليه الجماهير في إعادة النادي إلى مناطق الكبار وحجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال، حال عدم قدرته على منافسة نابولي المتصدر بفارق 13 نقطة.