شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لجنة نوعية لـ"الشيوخ" تنعقد اليوم.. معوقات الاستثمار أبرز المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلساتها الأسبوع الجاري، بانعقاد 14 لجنة نوعية، اليوم الأحد، لنظر عدد من الاقتراحات برغبة ودراسات محالة إليها، وذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، استكمال مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضي، وتستكمل لجنة المالية والاقتصادية، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، فيما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الخارجية والعربية "إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم"، بحضور ممثلي الحكومة، بينما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة " دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصرى، وتبحث لجنة الطاقة ، دراسة لاقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، ضمن لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والزراعة والرى.

وتستكمل اللجنة أيضا طلب المناقشة المقدم من النائبة نهي زكي وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والمكاسب المحققة"، وتوضح لجنة الإسكان والإدارة المحلية وضع الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد سعيد بشأن نهو مشروع شبكات صرف صحى قرى (الصوالح والنمروط والأخميين ومنزل نعيم) مركز فاقوس

بمحافظة الشرقية، نهو مشروع توسعه محطة معالجة فاقوس بطاقة (15) ألف متر مكعب/يوم، نهو مشروع محطه معالجة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بطاقة (١٢) ألف متر مكعب/يوم، نهو مشروع ۲ محطة رفع وشبكات صرف صحى قريتي (السمعانة – إشكر ) بمركز فاقوس، ورفع كفاءه وتطوير خطوط الطرد رقم 5،4،3 الخاصة بمدينة فاقوس - محافظة الشرقية.

كما تستعرض الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب إبراهيم شحاتة بشأن "رفع قدرة محطة مياه الشرب بمدينة القرين من 10 ألاف م3 إلى 34 ألف م3 " ، ومن النائب محمد وجية بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية أورين شبراخيت، استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية درة شبراخيت، واستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية أبو حنا شبراخيت، ومن النواب محمود أبو سديرة، مجدى القاضي، احمد أبو الدهب بشأن " عدم الانتهاء من مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية نزلة القاضي مركز طهطا - محافظة سوهاج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة التعليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن "إعداد قاعدة البيانات متكاملة للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الإدارات التعليمية مع تفعيل خطة تنفيذية لتنمية المهارات واستثمار الطاقات "، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن ضرورة استقرار منظومة التعليم، فيما تنظر لجنة الشباب والرياضة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن "نقل استاد دمياط إلى مدينة دمياط الجديدة" .

وتبحث لجنة الصحة اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "اتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم"، بجانب نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقي بشأن "صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الأمن والعادل للدواء ومنع اهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين".

وتستعرض لجنة الزراعة الدراسة المقدمة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وتستكمل لجنة الثقافة والإعلام، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن التضرر من غلق المريديان، وآخر بشأن " إطلاق خطة تطوير قصور الثقافة في المحافظات وتفعيل دورها في معركة الوعي والتثقيف"، وتستعرض لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهي أحمد ذكي، بشأن "تضمين قواعد البيانات القومية ساقطي القيد وغير حاملي بطاقات الرقم القومي"، وتدرس اللجنة الدينية خطة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف افراطا وتفريطاً بحضور ممثلي الحكومة.