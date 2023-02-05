شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غيب الموت الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، الذي وافته المنية في أحد المستشفيات بالخارج، بعد معاناة طويلة مع المرض.

عاجل.. وفاة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف

وتولى مشرف السلطة عام 1999 وتنحى بعد ذلك بعد 9 سنوات، وسط احتجاجات واسعة.

وسمح لمشرف بمغادرة باكستان في عام 2016 لأسباب صحية، والتي حالت دون مثوله أمام المحاكمة بعدد من التهم من بينها الخيانة.

لكن الرئيس الباكستاني السابق أنكر كل الاتهامات التي وجهت له.

ولم يعد مشرف إلى باكستان منذ السماح له بمغادرتها العام الماضي.