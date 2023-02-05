لقطات جديدة لإسقاط منطاد التجسس الصيني بالولايات المتحدة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

سادت حالة من الجدل والترقب بشأن "منطاد التجسس الصيني" الذي حلّق فوق أراضي الولايات المتحدة، خلال الساعات الماضية، قبل أن تسقطه قوات الجيش الأمريكي.

وأظهرت لقطات جديدة، نشرتها قناة "العربية الحدث"، لحظة إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، وبدأ كأنه تحطم أكثر من قطعة قبل سقوطه على الأرض.

وأظهرت اللقطات ايضاً لحظة إسقاط مقاتلة حربية المنطاد الصيني، فيما ستبدأ القوات الأمريكية الموجودة على الأرض عملية استعادة الحطام.

وتسبب المنطاد الصيني في حالة من التوتر بين واشنطن وبكين، إذ أن المنطاد أثار مخاوف أمنية ودبلوماسية.

وتسبب الحادث في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، حيث قال يوم الجمعة الماضي إن المنطاد "يقوّض الغرض من الرحلة".

وقال بلينكن إن الحادثة تعد "عملاً غير مسئول"، بينما قالت بكين إنها "تأسف" لـ"الدخول غير المقصود" إلى المجال الجوي الأمركي.

وصرح مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن المنطاد الصيني حلّق فوق شمال غرب الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، بعد أن أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لدعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي.