شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تنظر اقتراحات برغبة بشأن توسعة محطات المعالجة والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على مدار جلساتها خلال الأسبوع، عدد من الاقتراحات برغبة المحالة إليها، حيث تطرح يوم الأحد، اقتراحات مقدمة من النائب خالد سعيد بشأن نهو مشروع شبكات صرف صحى قرى (الصوالح والنمروط والأخميين ومنزل نعيم) مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، نهو مشروع توسعه محطة معالجة فاقوس بطاقة 15 ألف متر مكعب/يوم، نهو مشروع محطه معالجة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بطاقة 12 ألف متر مكعب/يوم/ نهو مشروع ۲ محطة رفع وشبكات صرف صحى قريتي (السمعانة – إشكر ) بمركز فاقوس، رفع كفاءه وتطوير خطوط الطرد رقم 5،4،3 الخاصة بمدينة فاقوس - محافظة الشرقية.

كما تنظر اللجنة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب إبراهيم شحاتة بشأن "رفع قدرة محطة مياه الشرب بمدينة القرين من 10 ألاف م3 إلى 34 ألف م3" ، وآخرى من النائب محمد وجية بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية أورين شبراخيت، استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية درة شبراخيت، استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية أبو حنا شبراخيت، ومن النواب محمود أبو سديرة، مجدى القاضي، احمد أبو الدهب، بشأن عدم الانتهاء من مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية نزلة القاضي مركز طهطا - محافظة سوهاج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

بينما تناقش يوم الإثنين الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط ، بشأن استخدام الطائرات المكهنه بمطار القاهرة الدولي كمطاعم سياحيه، خطه الوزارة في ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطه ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، واستئناف العمل بمشروع إنشاء (إيربورت سيتي) بمحيط مطار القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الحكومة.