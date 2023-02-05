شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يعلق على الإنتقادات القوية التى يتعرض لها فى ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر المقربة من النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن صلاح يتفهم سبب غضب الجماهير بشكل عام من الفريق، بعد أن فقد فرص المنافسة فى جميع المنافسات المحلية عن الموسم الجاري.

وأكد صلاح أنه لا يهتم بهذه الإنتقادات الهادمة، لا سيما أنه قدم الكثير للفريق خلال الفترة الماضية، كما أن الظروف المحيطة به فى الفترة الحالية داخل الريدز لا تساعده على الظهور بمستواه المعهود.

ويري صلاح أن السبب الرئيسي وراء ظهور ليفربول بهذه الوضعية السيئة، كثرة التغييرات والتعديلات التى أجرتها إدارة الفريق فى رحيل وإستقدام لاعبين أقل فنيا من مستوي اللاعبين القدامي.



صلاح يؤكد إفتقاده ل ماني مع الليفر

وفى سياق الأزمة، أشار صلاح إلى إفتقاده بعض اللاعبين هذا الموسم، يأتي على رأسهم النجم السنغالي ساديو ماني، والذي كان يمثل ثنائية قوية مع النجم المصري فى ليفربول، قبل أن يرحل فى الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ الألماني.



صلاح يرحل إلى هذا النادي فى الصيف

واستقر صلاح بشكل كبير على الرحيل خلال المرحلة القادمة، ولكن ما زال يفاضل بين الإنتقال إلى باريس أو ريال مدريد فى الخطوة المقبلة، وإن كان الأقرب إنتقال اللاعب للفريق الفرنسي، فى ظل العلاقة القوية التى تربط إدارة الليفر بالجانب الباريسي.