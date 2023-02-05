انت الان تتابع خبر بعمر 30 عاماً.. الكلب بوبي يدخل "غينيس" كونه الأكبر سناً في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب بوبي، وهو من سلالة رافييرو دو الينتيجو الأصيلة، بعيد ميلاده الثلاثين العام الماضي، مدركا أنه حطم الرقم القياسي على مدى قرن تقريبا والذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في أستراليا نفق عندما بلغ عمره 29 عاما وخمسة أشهر في عام 1939.وتواصل كوستا مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقدم جميع الأوراق، وبعد عام تم اختيار بوبي رسميا أكبر كلب مسجّل.

وقال كوستا (38 عاما) لـ"رويترز" وهو يداعب بوبي بالقرب من كنيسة في قرية كونكيروس وسط البرتغال: "إنه شعور بالفخر لا يمكننا تفسيره".

وأضاف: "بعض الناس قالوا لنا إننا لن نجتاز.. لكننا حددنا عمر بوبي وتأكدنا من أن الاختبارات ستثبت فقط ما نعرفه بالفعل".

ووصفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي أصدرت هذا الإعلان، قصة بوبي بأنها "معجزة".

وعادة ما يكون متوسط العمر المتوقع للسلالة التي ينتمي إليها بوبي من 12 إلى 14 عاما. وأرجع كوستا طول عمره إلى عدد من العوامل، منها العيش في ريف هادئ دون تقييد أو وضع طوق حول عنقه، فضلا عن أنه كان يأكل دوما "مما يتناوله الإنسان العادي من طعام".

وأردف ضاحكا: "بالطبع، كان حبنا له على مدى سنوات حياته داعما أيضا في ذلك".

